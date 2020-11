Camisetas especiales y un video con la voz de Fabricio Oberto: así fue el homenaje de la selección de básquet a Maradona

Homenaje de la selección de básquet a Maradona (CABB)





Pasaron sólo 48 horas de la muerte de Diego Maradona. En medio de una conmoción mundial, que generó un impacto mediático pocas veces visto, desde diferentes puntos del planeta le rindieron tributo a una de las máximas figuras del deporte en la historia. En este escenario, hubo una selección argentina que fue la primera en competir tras la desaparición física del histórico número 10 del equipo nacional de fútbol.

En el marco del partido frente a Chile en el estadio de Obras, válido por la clasificación a la AmeriCup que se jugará en 2022, el equipo que dirige Gabriel Picatto homenajeó a Maradona. Al salir al parquet de la cancha ubicada en el barrio de Núñez, los 12 jugadores del plantel argentino aparecieron vestidos con una camiseta con el 10 y el apellido Maradona en sus espaldas . Una vez que se juntaron en el centro de la cancha, todos levantaron sus brazos hacia el cielo y levantaron los 10 dedos de sus manos marcando el icónico número que acompañó a Pelusa durante su inolvidable trayectoria.

Pero además de esa demostración, la Confederación Argentina de Básquetbol realizó un emocionante video para recordar a Diego. “Fuiste nuestra bandera en el mundo. Un genuino hincha del básquet y de nuestra amada Selección. Nos fuiste a alentar, estuviste en nuestras canchas y vestuarios y admiraste a nuestros jugadores, cuando vos eras el número uno pero sin hacerle sentir a nadie lo que realmente eras. Porque eso fuiste vos, uno más de nosotros, con tus aciertos y tus errores y tus virtudes, pero sobre todo con una pasión desbordante por tu país. Con un contagioso amor por el juego, con una calidez humana, un carisma y una humildad que siempre nos cautivó hasta la emoción. Gracias Diego, por estar siempre con nosotros de una forma genuina . Simplemente, gracias. Para toda la eternidad”, fue el mensaje que llevó la voz inconfundible de Fabricio Oberto, el campeón olímpico en Atenas 2004 y de la NBA con los San Antonio Spurs de Ginóbili.

Los 12 jugadores del plantel homenajearon a Maradona (CABB)

Más allá de las emotivas palabras del ex pivot oriundo de Las Varillas, uno de los nuevos integrantes del conjunto argentino intentó resumir el sentimiento de un grupo joven. “Tengo 23 años y no sabía tanto de Diego, de lo que significa para el país, para el pueblo argentino. Estuve todos estos días viendo videos y lo que contaba la gente. Como por ejemplo, aquellos que dijeron que no tenían para comer pero eran felices por lo que hacía él en una cancha. Comprendí más el poder del deporte y lo que se puede lograr. Diego traspasó todo y fue determinante en el contexto social”, dijo Fernando Zubriggen, jugador de Obras.

Al igual que sucedió con grandes deportistas del mundo, a uno de los que más lo afectó la desaparición física de Maradona fue al propio Manu. A las pocas horas de que se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Diego, uno de los mejores atletas argentinos de la historia escribió: “Muy triste! Gracias Diego por tan lindos momentos! Abrazo enorme para toda su familia y para un pueblo que lo amó profundamente”.

Al día siguiente, mientras miles de personas lo despedían en la Casa Rosada, Ginóbili volvió a utilizar su cuenta de Twitter para comentar lo que estaba siguiendo por televisión desde Estados Unidos. “No puedo evitar el nudo en la garganta y hasta alguna lágrima cuando leo y veo cosas de Diego. Conmigo fue muy generoso las veces que lo vi”.

La selección argentina de básquet fue la primera en salir a jugar después del adiós a Maradona. Este sábado, desde Australia, Los Pumas saldrán a enfrentarse contra los All Blacks para reafirmar que el espíritu del más grande deportista celeste y blanco estarán juntos a los representantes de la bandera nacional.

Manu Ginóbili se emocionó por la partida de Diego Maradona

