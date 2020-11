Del Potro recordó una divertida anécdota con Maradona en final de la Copa Davis y avisó que sueña con jugar los Juegos Olímpicos de Tokio

Diego Maradona y uno de sus tantos encuentros con Juan Martín del Potro

Son días difíciles para el pueblo argentino. También para muchos lugares del mundo. La muerte de Diego Maradona provocó un profundo pesar en todos los amantes de su fútbol y generó el recuerdo en todos los que protagonizaron algún encuentro especial con el hombre que se puso la histórica número 10 de la selección argentina y levantó la copa en México 86.

Uno de los que aprovechó para recordar anécdotas con el astro argentino fue Juan Martín del Potro. El tenista, que se consagró campeón de la Copa Davis en 2016, contó una cábala que tenía con Maradona cada día durante la serie que el conjunto argentino se enfrentó en la ciudad de Zagreb a Croacia.

“Cada noche, sin que nadie se entere, lo veía unos 10 minutos y me acuerdo que él en esa época se había comprado un pijama muy llamativo y bajaba por el hotel con ese pijama y ahí nos veíamos un rato, nos dábamos un beso y nos íbamos a dormir. Y eso lo hacía yo en privado porque no quería romper la estructura de nuestro equipo. Y a mí me hizo super bien” , comentó Delpo en el programa F90 de ESPN sobre aquellas jornadas inolvidables para el tenis argentino, que justo hoy se cumplen cuatro años de la primera coronación por la Ensaladera de Plata.

Anécdota de Del Potro con Maradona en la final de la Copa Davis





Ese fue un año especial para Juan Martín. Porque guió al equipo argentino a ganar la Davis y, además, ganó su segunda medalla olímpica en Río 2016. Después de cuatro operaciones, tres en su muñeca izquierda y una en su derecha, el octubre de 2018 sufrió la rotura de la rótula derecha que lo sacó del circuito en uno de los mejores momentos en su carrera. Tras la intervención quirúrgica y cuando intentaba retornar a la actividad, Del Potro volvió a padecer el año pasado la misma dolencia que hasta hoy le impide volver a jugar.

“Yo estoy obviamente estos días un poco más caído, pero la verdad que vengo peleándola con mi rodilla. Hace bastante tiempo que estoy con muchos altibajos, por momentos bien, por momentos mal”, confesó la Torre de Tandil.

“Me está costando mucho volver, la verdad que es una realidad, me gustaría taparla, pero es lo que me pasa. Todavía me mantengo de pie por las ganas de volver a jugar que tengo y porque siento que no tengo que cerrar esta etapa todavía. Eso es lo que me mantiene todavía ilusionado y buscando tratamientos, viendo médicos, haciendo una cosa u otra, pero la verdad es que es difícil, mientras tenga ese feeling bien adentro de que mi etapa no está cerrada, la voy a pelear. Sea el tiempo que sea. Creo que también a mí hubo algo que me marcó mucho en mi carrera que fueron los Juegos Olímpicos y una sensación única que tuve en Río”, agregó.

La intención de Del Potro de competir en los Juegos Olímpicos de Tokio





Mientras continúa con su recuperación, el avance de la pandemia de coronavirus le permitió a Delpo encontrar una luz al final del camino. Con la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para 2021, el tenista argentino encontró un nuevo objetivo para lugar y volver a jugar.

“Por la pandemia, los Juegos se pasaron para la mitad del año que viene y eso es algo que también me hace seguir ilusionado y sin bajar los brazos todavía. Si tengo que cerrar esto por una cuestión de salud o física no quiero que sea de esta manera y teniendo los Juegos Olímpicos próximos, con lo que significó en mi carrera, creo que sería darme un premio a mi mismo de poder participar y representar a Argentina una vez más, por eso la sigo peleando ”, relató.

¿Pensó en retirarse? En varias ocasiones, según su palabra. Pero Juan Martín no quiere ser vencido por los problemas físicas y sueña con un regreso frente a sus seguidores. “Mirá, yo el limite lo había puesto cuando me tenía que operar la tercera vez la muñeca y gracias a dios no lo puse. El límite también lo dije cuando era mi segunda operación de rodilla, lo dije ahora con mi tercera y ahora dije me voy a dar una ventana un poco más amplia hasta los Juegos Olímpicos, pero si no es calculo que me mentiré a mi mismo para que no lo sea porque amo el tenis, me quiero reencontrar con toda la gente que me ha ayudado mucho a hacer esta carrera y lo quiero hacer dentro de la cancha. No es lo mismo desde afuera que desde adentro, que es mi lugar natural y donde mejor me siento, por eso sigo insistiendo”.

