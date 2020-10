El mensaje sorpresa de Riquelme a Aimar: la reacción del ex River, los apodos íntimos y la historia compartida en la Selección

Pablo Aimar habla de Juan Román Riquelme

Probablemente Pablo Aimar y Juan Román Riquelme hayan formado parte de las selecciones juveniles más competitivas de la historia de Argentina. Juntos brillaron bajo la tutela de José Pekerman y se consagraron en el Mundial Juvenil Sub 20 de Malasia 97, en el preciso momento que daban sus primeros pasos como profesionales en River y Boca, respectivamente. Pasaron más de dos décadas pero el afecto mutuo persiste.

El Payaso brindó una entrevista en la que dejó claro que siempre estuvo del lado de Román pese a los colores: “Nunca me gustó ver eso (las comparaciones). Ni cuando es otro el protagonista de la encuesta. Nunca me gustó la gente que para alabar a uno, mata al otro. Es muy de Argentina eso. Si en este caso era uno de los dos de los que se hablaba, no me gusta meterme ni leerlo”, dijo con al medio Goal.

En continuado, recordó viejas vivencias con el astro boquense: “Lo de la desdramatización a nosotros nos pasó. El hecho de convivir mucho tiempo en selecciones juveniles, salir de un entrenamiento y cenar 10 chicos juntos. ¿Qué tenía que ver después jugar en contra? ¿Qué íbamos a hacer, olvidarnos de eso?". En tanto, sacó a relucir el esfuerzo que hacía su colega para asistir a las prácticas con las menores albicelestes: “No faltba a un entrenamiento, se tomaba dos trenes. Un día vino al predio a contar cómo llegaba a Ezeiza... Te tiene que gustar mucho el juego, eh”.

"Él jugaba en Villarreal y yo en Valencia y cuando terminaba el partido nos quedábamos en la puerta del vestuario charlando hasta que se iban todos. Se quedaba a cenar en mi casa o al revés”, repasó además de sus tiempos como futbolistas de la liga española.

Riquelme y Aimar coincidieron en algunas convocatorias con la Selección mayor (AFP)

En medio del diálogo, a Aimar le llegó un video dedicado de Riquelme: “Lo quiero mucho, le mando un beso grande. Pasala lindo, Enano. Chau, chau. Después te llamo por teléfono y a ver cuándo nos vemos para comer algo. Beso grande”. El hoy técnico de la Sub 17 se alegró con el mensaje y confesó que a Román lo llama por un apodo que lo acompaña desde la niñez: “Él me dice Enano y yo le digo Cabezón”.

¿Quién fue Riquelme para Aimar? El cordobés de 40 años así lo definió: “Fue el primero con el que yo compartí equipo y que jugaba entendiendo. Román era un jugador de fútbol que entendía el juego, sabía dónde estaban los otros 10 jugadores ó los 3 ó 5 si era un reducido. Hay algunos a los que se les nota muy rápido eso”. Y añadió: “No sé de dónde viene esa inteligencia. Él es un apasionado del juego, de haberlo jugado a los 6, 5, 8, 9, 10 años, todo el tiempo, en la calle, en el patio, cuando te invitan a jugar chicos más grnades y vas”.

Hoy el fútbol argentino les sigue ofreciendo un lugar aunque sin los pantalones cortos puestos. Aimar cree que Riquelme sabe mucho de fútbol pero que halló su sitio como responsable del Consejo de Fútbol de Boca: “Creo que va por donde está ahora, encontró su lugar y las veces que he hablado con él me ha dicho que estaba bien ahí, contento”.

