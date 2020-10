Sebastián Villa le respondió un mensaje a su ex pareja Daniela Cortes en redes sociales

Sebastián Villa le respondió vía redes sociales a Daniela Cortés

A pocos días del debut de Boca en la Copa de la Liga Profesional argentina (este sábado como visitante de Lanús) y con vistas a los duelos de octavos de final de la Libertadores (fines de noviembre), Sebastián Villa emitió un mensaje que está enmarcado en el caso de violencia de género que lo tiene como acusado. El futbolista xeneize, que por ahora sigue marginado para los encuentros oficiales del equipo de Miguel Ángel Russo, se contactó por primera vez -de forma virtual- con Daniela Cortés, su ex pareja, quien lo denunció por violencia de género en abril pasado.

“Todo es posible cuando tienes a Dios en tu corazón. Siempre he manifestado que lo personal no debe trascender a lo laboral”, expresó la mujer en una historia de su Instagram. El mensaje fue citado por la cuenta de Villa, quien escribió: “Tus palabras reconfortan y se agradecen, demuestran los valores inculcados por tus padres. Bendiciones”.

El colombiano de 24 años había quedado envuelto en una denuncia pública. Hace unos días, Cortés escribió a través de sus redes sociales que “lo personal no tiene nada que ver con lo laboral” y de hecho su abogado, Fernando Burlando, dio a entender que se había sugerido que fuera reintegrado a sus obligaciones profesionales.

Hasta aquí, Villa se mantuvo entrenando junto al resto de sus compañeros y hasta disputó amistosos en los que fue figura, pero por determinación del cuerpo técnico y la dirigencia no fue considerado elegible para los encuentros oficiales que Boca jugó desde que la actividad se reanudó tras el parate por la pandemia del coronavirus.

Las especulaciones indican que esta postura podría cambiar de un momento a otro, basada en el acercamiento público entre las partes. Sin embargo desde la entidad de la Ribera todavía no definieron su situación personal ni hicieron anuncios al respecto.

En letras blancas, el mensaje de Villa, que citó la publicación de Daniela Cortés en Instagram

El ex Deportes Tolima, que tuvo chances de ser transferido al fútbol brasileño (Atlético Mineiro ofertó por él pero la directiva azul y oro consideró insuficientes las propuestas), se exhibió en plena forma física y futbolística, remarcó que está a disposición y siempre le dejó claro a Russo su deseo de formar parte de su elenco. No hay que perder de vista que el extremo fue uno de los mejores jugadores de Boca desde que el entrenador asumió el mando a principios de 2020.

Hace un par de semanas su compatriota Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme, dijo sobre su particular situación: “Tenemos el profundo dolor de no usar a Sebastián, pero también somos consecuentes con nuestro club, la gente que nos rodea y aquel que puso un voto para que estemos hoy al frente de la institución”. Y el presidente Jorge Amor Ameal aclaró que su participación en los partidos amistosos no implicaba que fuera a ser convocado para compromisos oficiales.

Villa ejerce presión porque está deseoso de saltar al campo de juego para demostrar que está vigente. En el último tiempo compartió imágenes de sus entrenamientos en el Xeneize y se mostró completamente enfocado en su trabajo. La Justicia todavía no se expidió y ahora habrá que esperar al fin de semana para saber si el club reconsidera su postura o da marcha atrás y le permite jugar hasta que exista un veredicto.

SEGUÍ LEYENDO :

Pellegrini revivió la pelea con Riquelme en Villarreal: qué fue lo que más le dolió y la charla con el presidente que anticipó la salida

Clemente Rodríguez rompió el silencio frente a los rumores de su posible vuelta a Boca

La sorprendente sentencia de Jorge Amor Ameal sobre Riquelme que ilusiona a todos los hinchas de Boca: “Está entero, quiero que juegue por los puntos”