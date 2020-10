Pellegrini revivió la pelea con Riquelme en Villarreal: qué fue lo que más le dolió y la charla con el presidente que anticipó la salida

Pellegrini recordó la pelea con Riquelme en Villarreal





Hace 14 años, algo se rompió entre Manuel Pellegrini y Juan Román Riquelme. Por aquel entonces, el chileno era el entrenador del Villarreal y el argentino el líder futbolístico de su equipo. Pero un supuesto acto de indisciplina de parte del número 8 del Submarino Amarrillo detonó una relación que le había dando grandes frutos a un equipo que se convirtió en una de las revelaciones de la liga española y de las competencias europeas.

Aquel quiebre provocó que Riquelme volviera a su gran amor. El histórico enganche volvió a Boca para jugar la Copa Libertadores y fue clave para que el Xeneize logre el sexto título de América. Después de seis meses inactivo en España, finalmente el club de La Ribera se hizo con el pase de Román, que regresó para ponerse la 10 azul y oro.

En las últimas horas, se hizo público un adelanto de lo que será una extensa entrevista que protagonizará el director técnico junto a Jorge Valdano en su programa de la TV española. En dicho segmento, que se estrenará este miércoles, Pellegrini volvió a referirse a la situación que lo enfrentó con el astro argentino que hoy es vicepresidente de Boca y hombre clave del Consejo de Fútbol de la institución xeneize.

“La ruptura con Riquelme me dolió muchísimo. Era un jugador irreemplazable por la visión que tenía de juego y por cómo influía en el equipo. Cuando estaba realmente comprometido era enorme” , sentenció el hoy entrenador del Real Betis en diálogo con el argentino campeón del mundo en México 1986 en su programa Universo Valdano.

Riquelme y Pellegrini se cruzaron en Villarreal, lo que provocó que el enganche volviera a jugar en Boca

Al mismo tiempo, Pellegrini contó la conversación que tuvo con el presidente que todavía sigue al frente del Villarreal, Fernando Puig Alonso, en la que puso su continuidad a disposición con la intención de que continúe el futbolista argentino.

“Yo le ofrecí siempre… ‘Presidente, si usted quiere, me voy. Y Román se queda, no hay ningún problema’. Entonces, al día siguiente, finiquitó con Román y lo vendió a Boca Juniors y me dijo: Aquí en la institución me mandó yo, en el momento que un jugador mande más que el presidente, mi club se acaba'”, relató el DT chileno.

Es válido recordar que a finales del 2019, Pellegrini apuntó fuerte con Riquelme en una entrevista con Radio Mitre. “Hoy tomaría la misma decisión, no me arrepiento”, reconoció el por entonces entrenador del West Ham United de la Premier League de Inglaterra.

“Con Juan Román (Riquelme) vivimos una época inolvidable en Villarreal, que será difícil que ese club lo pueda repetir. Fue siempre un gran jugador, pero quizás en ese momento un poquito la falta de madurez no le permitió seguir en Europa. Yo como técnico tuve que tomar la medida que creía que era mejor para la institución, pero siempre lamenté mucho no haber podido arreglar la situación con él”, agregó.

“Con un poquito más de madurez podría haber sido un jugador de un nivel mayor todavía de lo que logró, pero no tengo ningún rencor con él ni terminé peleado por lo menos desde mi punto de vista. Uno como técnico ciertas normas no se puede saltar. No volví a hablar con Román, ojalá la gente de Boca le dé el homenaje que se merece en su despedida”, comentó Pellegrini días antes de que Riquelme se convierta en una pieza vital para que la dupla de Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini superen al oficialismo en las elecciones presidenciales en Boca.

