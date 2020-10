Oscar Ruggeri recordó su salida de Boca y encendió la polémica en las redes: “En ese momento no era grande, era de lo peor”

La polémica frase de Ruggeri sobre Boca

Si bien ahora se destaca como panelista de televisión, la carrera que tuvo Oscar Ruggeri como futbolista fue más que notable. El ex zaguero no solo levantó la Copa del Mundo de México 1986 con la Selección, sino que además formó parte de uno de los equipos de River más ganador de la historia y hasta se dio el lujo de vestir la camiseta del Real Madrid. Sin embargo, una de las acciones que cada tanto vuelve a reflotar sobre el pasado del Cabezón es la de su salida de Boca en 1984 para irse al Millonario, algo que no tomaron bien los hinchas del club de la Ribera.

Fue así que en el programa 90 Minutos, de ESPN, decidieron debatir sobre el tema junto al ex jugador de 58 años. “Nos habíamos peleado. No te digo yo que en esa charla que tuvimos se dividió el grupo, porque unos decidimos seguir adelante (con la huelga) y otros no. Pensá que yo me puse la camiseta de River por primera vez acá, en el clásico. No le doy bola a esto. Que haga lo que quiera. Yo lo único que se es que sacamos ventaja y ganamos el clásico. El primer clásico que yo jugaba con la otra camiseta”, explicó mientras en la pantalla enseñaron la famosa patada que le dio Roberto Passucci en el Superclásico disputado en 1985 luego de haberse marchado del Xeneize.

A medida que el Cabezón fue recordando su paso por el elenco de la Ribera se lo notaba cada vez más molesto, hasta que lanzó una polémica frase ante sus compañeros: “Yo lo único que quería era jugar al fútbol en un equipo grande. River me abrió las puertas y me fui. Estoy feliz de la vida de haber tomado esa decisión. Feliz por lo que viví”.

Inmediatamente, el conductor del segmento, Sebastián Vignolo, decidió ahondar en el tema y la consultó por qué consideraba que el Xeneize no era un equipo grande. “Yo no estaba en un grande. Boca en ese momento no era grande. Boca era de lo peor... seis años jugué ahí y cobré una vez. Cobré en el 81 cuando vino Maradona, que ahí mas o menos arreglaron las cosas y salimos campeones. Ahí nos fue bien. Después, los demás años no cobré nunca. Yo firmé un contrato y no firmé más. Después quedé libre", justificó Ruggeri, indignado y continuó: “Boca no se manejaba como un equipo grande, no teníamos ropa. Los de provincia nos entrenábamos en provincia y los de Capital en Capital. Nos juntábamos una y media de la tarde en la cancha de Boca si jugábamos a las cuatro y media e íbamos con nuestros autos a jugar”.

Ruggeri recordó su salida de Boca y su llegada a River en 1984

Además, Ruggeri no dudó en detallar cómo fue su llegada al club de Núñez y en qué condiciones encontró la institución: “Entré a River y parecía como si me hubiese ido a Europa. Fue totalmente distinto, cambió todo. Los jugadores cobraban, no se quejaba nadie, había premios y todo normal. En Boca tuvimos que pintarle el número a una camiseta para jugar”.

“Gracias a Dios cambié, por todo lo que me vino después. Mundial del 86, campeón con River en el 86 de todo lo que se jugó. Todas las copas habidas y por haber se jugaron y las ganamos. River me dio la posibilidad de seguir con mi carrera. En Boca no tenía posibilidad. En Boca eran impresentables. Boca ahí era chiquito, pero muy chiquito. Lo hicieron los impresentables que lo manejaron. Los dirigentes hacen grandes a los clubes o chiquitos, con las decisiones que tomaban”, concluyó.

