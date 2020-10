Cuánto dinero ganó Diego Schwartzman hasta el momento por ser semifinalista de Roland Garros y qué porcentaje deberá pagar en impuestos

El Peque, de 28 años, combinó su habitual garra con destellos de calidad (REUTERS/Christian Hartmann)

Diego Schwartzman vive semanas de ensueño sobre tierra batida. Llegó a la final del Masters 1000 de Roma, dejando en el camino ni más ni menos que a Rafael Nadal, y alcanzó las semifinales de Roland Garros, instancia en la que le ganó al austríaco Dominic Thiem, al que terminó venciendo en una batalla épica de cinco sets.

El Peque, de 28 años, superó su mejor actuación en un Grand Slam: antes había llegado tres veces a los cuartos de final (dos veces en el US Open y una en París). Además, ya se aseguró arribar a su mejor puesto en el ranking ATP: será Top Ten (hasta el momento, su mejor posición se había dado en 2018, cuando fue N° 11 tras tropezar ante Nadal en Roland Garros). La gran tarde de Diego se combinó con la histórica victoria de Nadia Podoroska, quien también llegó a semifinales luego de ganarle a Elina Svitolina, la quinta raqueta del mundo en la rama femenina

La gira europea le reportó al oriundo de Villa Crespo una gran inyección de ingresos. En Roma a pesar de la caída en la definición frente a Novak Djokovic, Schwartzman obtuvo 150.000 euros (USD 177.676), mucho menos de lo que se llevó el año pasado Novak Djokovic, cuando al perder ante Nadal obtuvo 484.950 euros (574.428).

Dicho recorte se realizó debido a la crisis económica producto de la pandemia del coronavirus. Los organizadores entendieron que reducir los premios era la mejor manera de achicar gastos sin afectar el espectáculo y ayudando a los tenistas peor ubicados en el ranking, ya que para los caídos en la primera fase hubo aumento en el money prize con respecto al 2019.

Y en Roland Garros Peque dio un nuevo golpe en la tesorería: ya embolsó 425.250 euros (el equivalente a 501.100 dólares) por meterse entre los mejores cuatro exponentes del certamen. Si llega a la final, la cifra ascenderá a 850.000 (USD 1.003.000). Y si se impone en París, se hará acreedor de 1.600.000 euros (1.888.000 en moneda estadounidense).

Eso sí, debido a la alta carga impositiva que existe en la Argentina, el Estado le cobraría al tenista un máximo de 35% en concepto de retenciones, lo cual serían unos USD 175.385 (13,5 millones de pesos al valor oficial), sobre el premio que logró por ser semifinalista. Esto ocurre siempre y cuando el deportista tenga residencia fiscal o traiga su dinero aquí, en lugar de atesorarlo otro país, en donde los porcentajes impositivos son diferentes.

En lo que va de su carrera, antes de llegar a Francia para su nuevo gran hito, Peque acumulaba 3.166.667 dólares en premios, según puntualiza el sitio oficial de la ATP.

“Estoy muy cansado, pero muy feliz. Fue una batalla, una batalla. Tuve muchas chances, de quizás hacer un partido más corto, pero bueno, en un momento ya tenía una locura en la cabeza y no la podía controlar. En el segundo y el tercer set tuve muchas chances pero no los podía ganar, el cuarto lo terminé ganando casi de milagro. El quinto creo que se dio todo perfecto y al final le pude sacar un plus físico. Él terminó mucho más cansado que yo y saqué la diferencia por ahí. Es una felicidad eterna”, declaró el argentino, que dio un paso enorme en su carrera, que va mucho más allá del rrespaldo económico que le están reportando su talento y corazón.

