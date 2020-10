La ira de Schwartzman ante sus reiterados errores en el tercer set ante Thiem

La confianza en sí mismo fue una de las fortalezas presentes en Diego Schwartzman a lo largo de las últimas semanas. Este aspecto no solo fue vital para llegar a la final del Masters 1000 de Roma habiendo eliminado a Rafael Nadal en cuartos, sino también lo fue para sus primeros cuatro partidos en Roland Garros. Sin embargo, parece que la cabeza del Peque le jugó una mala pasada en el cruce que mantuvo ante Dominic Thiem.

En el tercer parcial, cuando los tenistas ya se habían repartido un set para cada uno, el argentino mostró un tenis de alto nivel que lo llevó a ponerse rápidamente 3-1 arriba. Fue ahí que el austríaco mostró porqué es el actual 3 del ranking ATP y consiguió equilibrar el tanteador 3-3. En el game siguiente, tras una doble falta del nacido en Villa Crespo, el diestro de 28 años tuvo su primer sobresalto. “No me sale, eh. Lamentablemente tengo una sal, boludo. Le pongo una garra, pero no me sale”, gritó en medio del court Philippe Chatrier ante el silencio de los apenas mil espectadores presentes.

Parecía que el reto sirvió como un ajuste de tuercas para su performance ya que el número 14 del escalafón mundial consiguió volver a romper el servicio de su rival y ponerse 5-3 adelante, pero nuevamente los errores propios y las virtudes de Thiem igualaron la serie. “No se qué me está pasando, eh. ¡No me digas más ‘vamos’, decime algo que me sirva para el partido!”, fue el reproche de Schwartzman dirigido al box donde se encuentra su equipo, entre ellos su entrenador Juan Ignacio Chela.

“Estoy desquiciado”: los gritos de ira del Peque Schwartzman durante el partido contra Dominic Thiem en Roland Garros Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Ya cuando la mejor raqueta argentina de la actualidad había dilapidado la chance de quedarse con el parcial al contar con varios set points y el marcador señalaba el 5-5 en games, nuevamente cometió una doble falta con su servicio con el que terminó de estallar contra sus allegados: “No se puede creer. ¡No me digan más ‘vamos’! Por favor les pido, loco. Estoy desquiciado”.

Thiem se terminó quedando con el tercer set en un ajustado tie-break por 8-6 ante un ofuscado Schwartzman que vio pasar su oportunidad de ponerse adelante en el resultado y así estar un paso más cerca de las semifinales.

Vale destacar que el tenista argentino tiene la oportunidad en sus propias manos de ingresar al top 10. Si vence a su amigo Thiem, se meterá directamente entre los mejores diez tenistas del mundo.

En caso de perder ante el austriaco, Schwartzman necesitaba que el ruso Andrey Rublev perdiera este lunes en su compromiso de cuarta ronda ante el húngaro Marton Fucsovics. Sin embargo, el número 12 del escalafón se impuso por 6-7, 7-5, 6-4 y 7-6, y se metió entre los ocho mejores del cuadro masculino en París. Su única opción será ganar o ganar.

