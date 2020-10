Nadia Podoroska se mide ante Elina Svitolina con el sueño latente de llegar a semifinales de Roland Garros

Nadia Podoroska sueña con llegar a semifinales de Roland Garros (AP)

Con la enorme ilusión de meterse entre las cuatro mejores jugadoras de la edición 2020 de Roland Garros, la argentina Nadia Podoroska saltará por primera vez la cancha Philippe Chatrier –la pista central del Grand Slam parisino– para enfrentarse a la ucraniana Elina Svitolina (5ª). El partido comenzará no antes de 8.20 de Argentina y serán televisados por ESPN.

La joven rosarina de 23 años, número 131 del ránking WTA y procedente de la ronda de clasificación, se ha convertido en una de las sensaciones del torneo y es la protagonista de una de las grandes actuaciones del tenis argentino en París. Ya ha igualado su nombre con el de Paola Suárez, la última que llegó a los cuartos de un major cuando en 2004 los jugó en Wimbledon y, unas semanas antes, en París alcanzó las semifinales.

Ahora buscará dar un paso más al jugar ante una Top 5 como la ucraniana Elina Svitolina, de 26 años, que viene de ser campeona en el torneo en Estrasburgo y que ya ha jugado dos veces esta instancia en torneos de Grand Slam.

“Será complicado, tiene mucha experiencia, viene de ganar un torneo la semana pasada. Lo mismo me ayuda que no me conoce”, dijo Podoroska sobre su rival.

Nadia Podoroska celebrando su victoria ante Barbora Krejcikova en Roland Garros (AFP)

Es un desafío muy grande para la joven argentina que ya se ha asegurado ingresar en entre las 100 mejores, pero no va a conformarse con eso e intentará sumar otra victoria en una temporada en la que ha acumulado hasta el momento 42 triunfos y solo ha concedido 6 derrotas. Lleva 12 partidos ganados al hilo y viene de levantar el trofeo en el torneo de Saint Malo.

Hasta el momento su único paso por el Abierto de Francia había sido hace tres años, cuando cayó en la primera ronda de la clasificación ante la checa Marketa Vondrousova en apenas 39 minutos y logrando solo 21 puntos.

También este martes también se presentará el argentino Diego Schwartzman (14º ATP) quien se enfrentará al austriaco Dominic Thiem (3º) cuando su compatriota finalice su duelo en la cancha central (no antes de las 8:30 hora argentina. Ese encuentro también será televisado por ESPN.

