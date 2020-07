El sorprendente llamado de Riquelme a un histórico de Boca: qué puesto le ofreció

Riquelme le abrió la puerta a una vieja gloria del club (Matías Arbotto)

Entre reuniones a distancia para llevar a cabo negociaciones por las contrataciones, renovaciones y posibles salidas, Juan Román Riquelme puso un alto a su rutina diaria para charlar un rato con una vieja gloria que tendría un lugar como empleado del club. Ya lo ha invitado a su palco para ver algunos partidos de Boca desde que se convirtió en vicepresidente segundo y ahora lo tentó con otra propuesta: hacerse cargo de la Mutual de ex jugadores. ¿A quién le ofreció el cargo? A Ángel Clemente Rojas.

En diálogo con Boca Late, Rojitas reveló: “Hace algunos días me llamó Riquelme a mi casa. Charlamos de fútbol, como siempre, y quiere que me haga cargo de la Mutual. Yo ya le dije a Román que era el mejor de la historia del club”.

Dos de los máximos ídolos de la institución trabajarán entonces para el Xeneize aunque ya no con los pantalones cortos sino enfocados en tareas dirigenciales. “Fueron muchos años en Boca, soy un agradecido del cariño de la gente. Desde los 11 años que estoy ligado al club. ¿Quién se puede olvidar de eso? Nadie. No te lo olvidás más en la vida”, agregó el ex futbolista de 75 años.

Hace poco, Rojitas fue invitado junto al Beto Márcico al palco de Riquelme

Después de observar uno de los compromisos del equipo dirigido por Miguel Ángel Russo este año, Ángel Clemente le había dicho a este medio: “Román es un pibe bárbaro, yo lo amo y él me quiere mucho, pero es muy difícil hablar con Román, es un chico que no habla, medio duro. Le das un mate y te dice ‘¡gracias!’. Se la pasa todo el día con el mate y la bombilla, ¿qué vas a conversar?, ja. Pero es un fenómeno como persona, hay que conocerlo. Y ojo que cuando habla, lo hace bien”. Rojitas ya se había sorprendido cuando Román lo invitó a tomar mates y ver a Boca desde su lugar. Ahora esa sensación se replicó.

Al ser consultado por los cortocircuitos entre Riquelme y Carlos Tevez, por el que también siente un gran afecto, Rojitas declaró: “Carlitos es lo más bueno que hay. Hace mucho tiempo que lo conozco, lo quiero mucho. Por suerte se dejaron de joder, arreglaron este tema y lo vamos a seguir teniendo en Boca. ¿Qué le podés decir a Carlitos o a Riquelme como jugador? Nada, porque son grandes. No sé por qué pasó todo esto”.

Por último, se animó a dar su podio de ídolos de la historia boquense: “Rojitas, Carlitos Tevez y Román, ese es mi podio de ídolos de Boca, ja. Me juego la vida que estoy en el podio. No tengo que decirlo, pero así lo siento”.

