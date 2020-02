El Beto aclaró que no tenía nada contra la anterior dirigencia y recordó el mal trago que sufrió en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2014 contra River cuando concurrió al estadio con Blas Armando Giunta: “Era muy difícil conseguir una entrada y no pudimos entrar. Nos tuvimos que volver a casa”. Si bien no acompañó a la fórmula de Jorge Ameal en la campaña y sí estuvo con José Beraldi, el correntino mantuvo el diálogo con Riquelme y hasta le recomendó que llevara a trabajar a Giunta, ex compañero y amigo personal que hoy volvió a la institución para trabajar en las inferiores.