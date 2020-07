El futuro de Mauro Zárate: la propuesta de Boca y la cláusula por la que aún no hay acuerdo

La continuidad de Mauro Zárate en Boca está cerca pero no resuelta

Cuando Mauro Zárate dejó Vélez para irse a Boca sabía que no era para estar de paso en la ribera. Incluso supo desde el inicio que iba a marginar la idolatría de los hinchas del Fortín por el sueño de triunfar en el Xeneize. Vivió buenas, vivió malas, pero en el último tiempo no contó con el rodaje que lo hubiera llevado a renovar automáticamente su contrato, tal como estaba estipulado por cumplir un cierto porcentaje de partidos jugados. ¿En qué situación está hoy la extensión del vínculo?

En las últimas semanas hubo avances entre el representante del jugador y un Consejo de Fútbol que fijó su prioridad en retener a Carlos Tevez. Tras haber llegado a un acuerdo con el Apache, ahora se centrará en la continuidad de otros elementos del plantel, entre los que figura Zárate.

El deseo de MZ19 ya es público: “Quiero retirarme con la camiseta de Boca”. El delantero de 33 años dispuso de una propuesta por parte de la comisión directiva xeneize con una rebaja salarial. Se tomó su tiempo para la respuesta y ahora la pelota la tienen Juan Román Riquelme y los restantes integrantes del Consejo.

No existen grandes diferencias desde lo económico y la firma sería por 18 meses (es decir, hasta fines de 2021). Pero a esta hora surge una traba: Zárate pretende contar con una cláusula de salida para enero del año próximo y los dirigentes de Boca no estarían dispuestos a ceder en ese punto.

Zárate declaró que quiere retirarse en Boca: firmaría por 18 meses y en marzo cumplirá 34 años (Fotobaires)

Según pudo averiguar Infobae, el ex Fortín tuvo sondeos de Turquía, Brasil, Italia y la MLS, donde se encuentra trabajando Guillermo Barros Schelotto. Sí, el entrenador de Los Angeles Galaxy se comunicó hace algunas semanas para conocer su situación y se puede suponer que lo contempla como alternativa para 2021, paradójicamente justo cuando Cristian Pavón volvería al Xeneize tras su préstamo.

Desde el arribo de Russo, Mauro fue considerado, pero no gozó de titularidad en los pocos partidos que se llevaron a cabo. Una lesión en el debut ante Independiente le hizo perder terreno y ahora corre desde atrás, aunque el entrenador, que lo conoce de sus inicios en Vélez, lo llamó en los últimos días para expresarle el deseo de mantenerlo en el plantel. La obsesión del ex Lazio, Inter y West Ham, entre otros, como la de todo el Mundo Boca, es ganar la Copa Libertadores. No obstante, el hecho de que tenga más o menos protagonismo cuando el fútbol retome la actividad será fundamental para la decisión de seguir. Si disputa una considerable cantidad de minutos será el primero en querer permanecer. Caso contrario, evaluará la despedida en busca de continuidad cuando ingresa en la recta final de su carrera profesional.

Una fuente importante del club de la ribera le anticipó a este medio que analizarán con detenimiento y detalle la contraoferta de Zárate antes de cerrar el acuerdo. Se tomarán varios días hasta responder con la proposición definitiva. Ambas partes son optimistas respecto a la renovación, aunque el foco de conflicto se centrará en la cláusula de salida anticipada. Hay que decir que Carlos Tevez, ídolo y autor del gol que le dio al equipo la última Superliga, no pudo arreglar su contrato sólo por el próximo semestre como indicaban sus intenciones. Y con Mauro, en este caso, no harían una excepción.

