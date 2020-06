La versión hizo que varios dirigentes del Fortín salieran a hablar. Sus declaraciones fueron terminantes. “A la gilada y a los traidores le hago la cruz... Terminen con el humo. No vuelve más a Vélez”, escribió en las redes sociales el abogado Mariano Lizardo, presidente del Departamento Jurídico de Vélez. Mientras que Pablo Cavallero, manager del club, se expresó en el mismo sentido al asegurar que “no van a contemplar nunca” el regreso del jugador. Pero, en declaraciones a TNT Sports, el ex arquero fue más allá e hizo una evaluación sobre la actualidad de Zárate en el Xeneize: “Hoy no es ídolo ni en un lugar ni en el otro, estoy seguro de que está arrepentido”.