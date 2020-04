— Sí. Me hace poner una camiseta, después otra. El otro día Rocco se había puesto la del Niza. Porque una vez me habían venido a buscar cuando yo estaba en Vélez. Para convencerme me trajeron las camisetas. Y había una para Mía, mi hija. El la encontró y me dice “mirá, papá, la del Niza”. Y no sabe ni qué equipo es. Entonces me hizo poner una del Milan y me decía “es igual”. Ahí tengo que ir al fondo y jugar a la pelota. El domingo me hizo poner una de Messi que cambié con él en el Barcelona-Boca de la Copa Joan Gamper. Esa es una de las más importantes que tengo. Tengo también la del Gordo Ronaldo, mi ídolo. Del Diego. Sólo me falta cruzarme con Cristiano Ronaldo para pedirle la de él. Me gustaría tenerla.