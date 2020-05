-Vos sabés que no jugué más… Ahora, durante la cuarentena, salgo al patio a tirar un poco, pero casi no lo hacía hasta estos días. Cuando se terminó la carrera, empecé otra vida y el básquet no estuvo incluido. La verdad es que si al básquet no lo juego profesionalmente, no me atrapa. Pichi (Campana) y Mario me han invitado a jugar con veteranos, pero siempre les he dicho que no. No tiene que ver con los otros sino conmigo mismo. Soy muy exigente y si no estoy bien, prefiero no jugar porque, de lo contrario, me amargo.