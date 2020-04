En 1990, el Pichi estuvo cerca de la NBA. Pero no de sacarse una foto, sino de probarse en la máxima liga del planeta básquet: “Participé de un campamento de cincuenta jugadores con los Nets. Me acuerdo que estaba Drazen Petrovic que había decidido quedarse para no perder entrenamientos. En aquella época era muy difícil para nosotros llegar a la NBA porque las fronteras no se habían abierto como ahora y la diferencia era muy grande”, explica.