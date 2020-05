Entre risas, y mientras imita la singular voz aguda de Américo Gallego, el lateral izquierdo que fue un emblema del último título local del Rojo recuerda que su respuesta fue negativa ante su inminente salto a tierras aztecas: “El Tolo me tuvo dos meses después con ‘así que no querías venir, me limpiaste’ y todos los días me mataba adelante de todos. Un personaje que me encantaba porque era auténtico: ‘Acá viene el que me limpió’. Yo fui uno de los últimos en llegar y a los diez días de que empezamos a entrenar ya se palpitaba el clima con el equipo, había mucho feeling futbolísticamente hablando. Era re loco porque errábamos pocos pases y en los entrenamientos se generaba una buena tensión de que nadie podía equivocarse".