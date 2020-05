“Ya en 2010 me volví. Tuve un paso previo por Brasil que jugué el estadual de Río de Janeiro en el Duque de Caxias. Me fui a Deportivo Italiano. Estaba dos veces operado, físicamente ya no soportaba los entrenamientos a veces. Hoy juego con mis amigos y me lastimo... Tengo que jugar parado. No es fácil el retiro. Cada vez que me sucedía algún tipo de lesión o algo de eso, iba analizando. Cuando ya no aguanté más, dije no juego más. Por suerte me había metido a dirigir un baby fútbol y se dio la chance de llegar a las inferiores de Camioneros. Me tuvo ligado al fútbol desde otro lado. No se le va el jugador a uno, pero dentro de todo me fue más fácil, porque yo hablo con amigos y me dicen ‘la verdad es que es imposible, no sé qué hacer'”, reconoce.