“Es una fortuna que tuve de poder convertir un gol en un partido trascendental entre esos dos entrenadores. Lo que movía el espectáculo era la parte de Menotti vs. Bilardo. Queda muy marcado por eso mi gol. Hubo un detalle importante en la semana: no venía rindiendo por ahí como lo había hecho al inicio del campeonato y César se acercó, me preguntó cómo me sentía, si me veía capacitado para jugar ese partido desde la confianza. Le dije que sí y me dijo ‘bueno, va a jugar’. No es un detalle menor esta charla. Yo recién arranqué a ser titular en el 96 con Menotti y tenía 19 años", explica. “Ese fue mi momento de mayor exposición. Con otros entrenadores no conseguía ser titular por gustos o mal desempeño. Cuando llegó Menotti me dio titularidad y mucha confianza. Las cosas fueron saliendo. A mí siempre me resultó muy sencillo todo con él: lo que debía hacer en el partido, lo que me pedía. Yo sentía felicidad jugando a la pelota ahí como cuando jugabas de pibe con amigos”, agrega.