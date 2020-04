“Cuando escucho la televisión, por momentos me agarra tristeza por lo que pasa en la Argentina. En todo el mundo en realidad. Yo trato de estar bien de arriba. Porque si no estás fuerte anímicamente se complica. Más para el que vive solo como yo... Si no, te caés”, se arenga a él mismo como las épocas de vestuario. Ellos no son muchachos de Zoom, la aplicación estrella de la cuarentena. Mostaza -a un mes de cumplir los 70- llama por teléfono a sus amigos para ver cómo están. Al Coco Basile, el capitán de la sobremesa. A Horacio Pagani, de los pocos periodistas que entran a ese círculo selecto. Más difícil le resulta ubicar a otro famoso comensal... “Con el Bambino Veira me quise comunicar dos o tres veces y no pude. No usa WhatsApp. Gracias que usa celular el Bambi, ja”, dice y se le escapa una sonrisa cariñosa. El técnico del Racing campeón después de 35 años no cambió su sencillez por más que en ese año 2001 por la calle le decían que era Dios. El no mira a nadie desde arriba.