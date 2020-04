“Ese mismo día me reuní con Marcelo Gallardo antes del entrenamiento de la tarde y conversé sobre la decisión que teníamos que tomar porque en el club había gente que había estado en contacto con ese chico. Marcelo me dice que habló con los jugadores y llegamos a un entendimiento: lo mejor era evitar cualquier probabilidad de contagio entre los jugadores y en River. Por eso pedimos no jugar ese partido, y decidimos cerrar el club y el colegio de la institución”, continuó D’Onofrio.