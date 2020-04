“Estoy haciendo el curso de AFA, me queda una sola materia. Después tengo el examen presencial en Buenos Aires para terminarlo. Es una de las cosas que siento que hoy por hoy me gustan y me atraen. Sé lo que implica ser entrenador y lo que hay que prepararse. No quiere decir que el día de mañana uno vaya a ser entrenador sí o sí”, le explicó el Chino a Leandro Vaquila en una entrevista por Instagram.