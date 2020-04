Por último se centró en lo que será su futuro dentro del mundo del fútbol como técnico: “Me encantaría ser el entrenador de la Roma pero primero tengo que pasar por el proceso de crecimiento y la carrera que todos los jóvenes deben experimentar. No tengo prisa en hacerlo. Si sucede, será porque me convertí en un buen entrenador y no por haber sido un jugador importante para la Roma. La gente siempre me vio como un líder en el vestuario pero un entrenador tiene que tomar decisiones, elegir personal y estar solo bajo esa presión”.