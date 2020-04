“La más difícil fue contra Gimnasia, porque no me habían llegado mucho. Cuando no te llegan se hace más difícil, pero por suerte la pude sacar”, confesó Andrada sobre la atajada más complicada que le tocó en el campeonato más reciente. Con el encuentro igualado sin goles al inicio del segundo tiempo, el arquero de Boca le sacó una pelota espectacular a Leandro Contín.