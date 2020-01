Sin embargo, el propio italiano fue quien explicó que el motivo es personal y que por eso se aleja definitivamente de la práctica deportiva. “Siento la necesidad de acercarme a mi hija y a mi familia. Yo la extraño y ella me extraña. No hay nada atrás, están saliendo noticias que me peleé con Román (Riquelme), con otra gente, con la nueva dirigencia. Tuve la suerte de trabajar con ellos estos días, me mostraron cariño, pero la decisión es definitiva”.