“Yo veía que el de Boca lo cargaba, lo cargaba y lo cargaba al de River. Le tomaba el pelo. En un momento se acerca el defensor y me dice ‘¿podés creer que somos compañeros en la Selección y me carga?’. Pasé por al lado y le dije que le pegara una patada. Me miró sorprendido, cómo no entendiendo lo que estaba escuchando. ‘¿En serio?’, me pregunta. Una, una sola”, contó en el programa radial Planeta 947. El permiso de Lamolina fue para Eduardo Berizzo, referente de aquel equipo millonario de fines de los 90. Y el que la ligó fue Guillermo Barros Schelotto.