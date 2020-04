Batista subió una imagen del artículo a su cuenta de Instagram y dio detalles de su experiencia: “Lo creo totalmente. Participé de un curso cadavérico en Shanghai los primeros días de diciembre en un hospital universitario. Regresé el 12 de diciembre con fiebre de 37.6, un dolor de garganta como nunca me acuerdo haber tenido y una reacción conjuntival en los ojos. Lo relacioné al estrés y al jet lag porque venía pasado de revoluciones. Como me la pasaba tomando ibuprofeno para el dolor pensé que sería alguna angina viral. Como no mejoraba, a la semana decidí tomar 14 días de amoxicilima 875 mgs. cada 12 horas y me curé. ¡Lo más probable es que haya tenido coronavirus! ¡Asociando todo lo que pasó después!!! ¡Muy agradecido a los que lo ocultaron si esto es verdad!”.