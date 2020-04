“Para las empresas el fútbol debe ser redituable. Para el que no es redituable es para Boca, teniendo en cuenta el esfuerzo y el sacrificio que hacen nuestros socios cuando nos ponen a las 8 ó 10 de la noche. Llegan a la casa para ir al trabajo”, manifestó en Conectados por Boca. Y completó: “Hay que discutir horarios y un montón de otras cosas. Ya sé que nosotros somos el rating, pero también tenemos que defender a nuestros socios. Nos vamos a poner firmes, vamos a discutir todo y para todos. No se trata de dar el brazo a torcer, esto debe solucionarse mediante el diálogo. Boca es muy grande y hay que respetarlo como tal. No pensamos en que nos digan que no”.