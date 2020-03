Aquella crítica que disparó Carlos Tevez –"Me faltó el respeto", advirtió sobre su suplencia ante River– cuando dejó el puesto fue el guante que recogió el Lechuga en diálogo con TyC Sports. “No me enojó lo de Tevez, me desilusionó. Porque si hay un jugador que respeté fue Tevez, al que más respeté. Por lo que hablé al principio con él. Fue al único jugador que le fui a decir que lo iba a sacar. No me acuerdo en qué partido fue que iba a jugar Mauro y que si lo hacía (de avisarle) era por respeto a su trayectoria. Porque yo por lo general tomo las decisiones que tomo. No puedo andar explicándole a 30 personas por qué juegan o no; si querés venir a pedirme explicaciones, yo hablo con todo el mundo”, aseguró el DT.