En Francia, donde defiende los colores del Olympique de Marsella, Darío Benedetto se las ingenia con el horario y los compromisos de su equipo para no perderse los partidos de Boca. No le gusta ver fútbol si no está en la televisión el conjunto de sus amores. Está pendiente de los resultados en cada competición y de sus ex compañeros. Extraña pero está feliz con su presente europeo.