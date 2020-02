En tanto que resulta interesante saber cómo se maneja la otra parte, los dueños de los equipos. Para ello este medio habló con Walter Alifraco, ex piloto y propietario de una de escuadra de TC que tiene mucha experiencia. “Es todo muy cambiante. No hay contratos de por medio y todo es de palabra. Acá mandan los resultados y cuando el tema no viene bien es un hecho que el piloto quiera cambiar porque él debe responderle a sus publicidades. Esto puede pasar en cualquier momento del año. Ya no me sorprende las rupturas de un día para el otro”, admite.