Aquella carrera de Dallas no fue un hecho aislado. Desde principios de esa década, los dólares provenientes de los Estados Unidos hicieron estragos en la F-1. En 1981 y 1982 se definieron dos campeonatos en un trazado armado en el estacionamiento del hotel Caesars Palace en Las Vegas. La primera de ellas muy recordada por los argentinos ya que fue el día que Carlos Alberto Reutemann no pudo ser campeón. También en 1982 se montó otro escenario urbano en Detroit donde se corrió hasta 1988. Nueva York figuró en los calendarios de 1983 y 1985, pero al final no tuvo carrera. Esto sumado a Long Beach, donde se corrió entre 1976 y 1983. E incluso Phoenix tuvo tres fechas de 1989 a 1991, con apenas 20.000 espectadores para ver al brasileño Ayrton Senna y al francés Alain Prost, entre otros…