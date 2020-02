“Había otros detalles que conocía a la perfección y que por medio de las fotos pude comprobar como todos los elementos de la caja de velocidad, los comandos de las barras estabilizadoras, la pedalera y hasta los cartelitos indicadores que le puse arriba de los controles con cinta adhesiva. Con este señor arreglamos un número, me lo cargó en una grúa y llegó a mi casa. Cuando me volví a subir me quedé 45 minutos sentado arriba. El cuenta vueltas es el que yo le había puesto y estaba en la misma posición en que lo dejé. Me puse a pasar cambios con el auto, parado acá en mi casa y realmente no lo podía creer. Me pasé un año arriba del coche y cada día me iba convenciendo más de que era el mío”, relata.