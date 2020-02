— Es una respuesta que quedará abierta porque al final yo vengo acá a ganar, aunque sé que tengo mucho que aprender. No estoy acá para ser un número. Quiero hacer las cosas bien. No tengo mucha experiencia con la tracción delantera, salvo mi paso por el Campeonato de Marcas en 2014 (categoría brasileña), pero no es similar al Súper TC 2000. Tengo certezas que el equipo es uno de los mejores. A partir de ahí, ir conociendo todo. Por ejemplo, iré a la primera carrera sin hacer pruebas. O por caso Rosario es una pista que no conozco, como la mayoría. De hecho la única en la que corrí en la Argentina es en Buenos Aires. Luego de las primeras carreras veré bien cómo estoy.