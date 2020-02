“Si ganan, ¿se fuman un cigarrillo juntos?”, le preguntaron al Emperador tras el último entrenamiento en el predio de Luis Guillón. Él respondió afirmativamente e hizo una confesión: “¡No lo dudes! Pero mirá que (Osvaldo) está encasillado. No lo estoy defendiendo, eh, pero de 30 jugadores que hay en el plantel debe haber 7 u 8 que fuman. Lo que pasa es que no salen en la televisión ni les importa a nadie. Pero hay varios, no uno”.