Según la planificación de Falcioni, Osvaldo tendría entre 20 ó 30 minutos en Núñez. Viene de dejar atrás un pequeño desgarro en el sóleo izquierdo y se mostró ansioso por el retorno: ¿Si firmo el empate? No me gusta firmar empates, siempre me gustó ir a ganar. Pero obviamente si empatamos va a valer más que un punto por la jerarquía del rival y cómo viene en estos años. Tienen un equipo bárbaro que juega muy bien al fútbol desde hace tiempo. Un empate sería un resultado positivo pero apuntamos a ganar".