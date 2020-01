Con relación al combinado nacional, Tapia no dudó en criticar con dureza al ex entrenador Jorge Sampaoli con un ejemplo que lastimó a la mitad de Avellaneda. “Con otro técnico vi a Lautaro Martínez solo correr", dijo en una comparación con el DT actual del equipo, a quien respalda incondicionalmente. “Cuando lo propuse, muchos dirigentes en privado me decían: ¿Estás hablando en joda, no? Pero después, fue a L’Alcudia y le fue bien, en las fechas FIFA nos fue bien, hizo una buena Copa América, hizo el recambio y conformó un cuerpo técnico con jugadores representativos de nuestra Selección. Por eso, cuando comuniqué la decisión, ya teníamos resultados y no costó mucho. Pero estaba muy convencido. Quizás, cosas que sucedieron en Rusia me dieron la posibilidad de ver la representatividad que tenía y que estaba preparado para conducir”, aclaró sobre su elección de Lionel Scaloni.