Haber aceptado pagar honorarios de CEOs, de ejecutivos, de empleados, mantener una estructura innecesaria –cerca de 100 millones de pesos por año de base más otros gastos eventuales– en Puerto Madero que terminan pagando los clubes a quienes después pretenden sancionar por deudas, la tercerización de juicios en estudios jurídicos externos. Haber aceptado que el Gobierno lleve a cabo el control antidoping a través de la ex Agencia de Deporte tercerizando los servicios con un laboratorio privado en Madrid –pagado por el fútbol– resulta inexplicable. Esos controles que además no se llevan a cabo en todos los partidos y que pudieron constituir un gran negocio para quien los maneja o manejó carecen de rigor científico, no son válidos. Y el caso Santiago Silva, hoy en la Justicia Federal, lo demostrará palmariamente en poco tiempo pues será un escándalo. A Silva el irregular tribunal de la Agencia Antidopaje –del cual se hizo eco un delator que alertó a la FIFA– lo quiere suspender por un doping positivo al hallársele Testosterona. Esa muestra no cumplió con los requisitos elementales del protocolo pues no hay contraprueba, el precinto del remito de DHL fue violado y así llegó a Madrid, se interrumpió la cadena de frío y pasaron los tres meses que pudieren sostener el expediente abierto; esa causa, en consecuencia, está prescripta. Es por ello que el jugador –quien actuaba en Gimnasia y Esgrima de La Plata al momento del hecho en abril de 2019– debió recurrir legítimamente a la Justicia Federal y el Juez Santiago Carrillo le ha concedido el amparo confirmado por la Cámara Nacional Federal en lo Contencioso Administrativo para que siga actuando en Argentinos Juniors, su club actual. Esta es la triste consecuencia de haber desarticulado los controles antidoping de la AFA que fueron un orgullo en el Mundo.