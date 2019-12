“Tengo en la cabeza no meterme en el fútbol. Es un tema de los clubes, no del Estado ni del gobierno. Tengo otros problemas. No pienso interferir ni en Argentinos Juniors, ni Boca Juniors, ni All Boys ni Chacarita”, había dicho semanas atrás Alberto Fernández, cuando todavía no había asumido el cargo de presidente de la nación.