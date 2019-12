También hubo impericia y temor de los dirigentes que firmaron la creación de esa Superliga sin haber leído o haber hecho leer por sus letrados lo que se conoce como “letra chica” pues sometieron a sus clubes a sanciones ilegales. El “fair play” invocado por la Superliga para quitar puntos por deudas no es el “Fair Play” contemplado por la FIFA. Deberá entenderse que el “Fair Play Financiero” refiere a Lavado de Activos , Evasión Impositiva o Adulteración de Balances. Si un club debe dinero su situación no es fácticamente punible; si utiliza sus balances para financiar el tráfico de drogas o de armas o para triangular dolosamente a través de empresarios asociados la transferencia de un jugador, si. Los clubes de fútbol que dan servicios a la comunidad, que compiten profesionalmente, que han debido pagar las brutales tarifas de los servicios, más los sueldos, más las obligaciones tributarias, más a sus planteles profesionales, ¿por qué no habrían de deber? ¿Dónde dice que deban ganar o transferir dinero de utilidades en moneda constante a bancos del exterior? Tal concepto fue impuesto como dogma y la mayoría de los dirigentes se sometieron al empoderamiento del Gobierno cual víctimas del “Síndrome de Estocolmo”. Todos le tuvieron miedo a un poder omnímodo y extorsivo con el cual muchos para quedar bien terminaron congraciándose a través de la delación o la pusilanimidad. .