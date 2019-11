“Yo escucho cuando hablan por la televisión o la radio cada uno de ellos; los que se están por postular. Me pone contento que digan que quieren estar conmigo. Pero yo no soy el caballito de batalla de ninguno, no soy el as bajo la manga de ninguno”, advirtió. “Si me llaman voy a atender a todos como hago siempre y después pienso mucho. Pero es momento que estemos todos juntos”, comentó.