“Nadie entenderá lo que digo, ya que nadie vive lo que yo vivo. No somos los dioses que la gente quiere que seamos. Por eso no me gusta la palabra “ídolo”. Para mí lo más importante no es ni la fama ni el dinero. Por eso no quería ir a Italia y mucha gente no lo entiende. Si estuviera seguro de que en cualquier otro lugar encontraría condiciones aceptables para hacer bien mi trabajo, que es jugar al fútbol, ​​iría gratis. No sirve de nada me den mucho dinero, porque solo voy a jugar bien si estoy satisfecho con las condiciones de trabajo. Nunca aceptaré hacer algo en mi vida que estoy seguro de que no puedo hacer bien”, confesó.