“En principio, quiero decir algo antes que lo diga Guido porque yo soy un poco más político. La próxima vez que estés hablando por teléfono no tires abajo lo que hizo Guido en cancha porque me parece un papelón decir que Jarry hizo un partido... Lo que vos dijiste. Creo que tuvo muchos méritos Guido y no lo podés decir adelante de nosotros. Eso primero porque creo que le falta un poco el respeto a lo que nosotros hacemos adentro de la cancha”, le advirtió el Peque a un especialista que estaba en la sala.