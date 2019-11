“Sería lindo que Riquelme sea presidente. Cuando hablé de ese tema con él, marcaba una posición diferente a la de ser dirigente de fútbol. Mientras uno es futbolista no se lleva bien con los dirigentes. Me gustaría verlo en el plano futbolístico porque tiene una visión diferente. Sería muy rico para los jugadores que sepa enseñar sus experiencias", opinó el Loco, en el programa El que abandona no tiene premio (Club 947). Lo comparó con Pablo Aimar en las selecciones juveniles y agregó: “Son jugadores de élite que tienen mucho en serio para dar, pero necesitan estar mejor asesorados”.