“Sonará raro pero si River no consigue el título aliviará un poco la amargura del hincha de Boca”, declaró Óscar Córdoba en diálogo con Pasión azul y oro (AM 970 Radio Genésis). Aunque remarcó que no es de pensar en el mal ajeno, opinó que el resultado del rival de toda la vida influirá en el ánimo generalizado de los fanáticos xeneizes.