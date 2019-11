El Ogro le puso fecha de vencimiento a su trayectoria en diálogo con el programa Pasión en Ascenso, por Radio Bunker 94.9: “Me recibo como técnico en diciembre y uno tiene que estar vinculado al fútbol para no salir del ruedo. Ya tuve algunos contactos con clubes a través de mi representante, este va a ser mi último semestre en Merlo y me retiro”, advirtió el punta surgido en Lanús, con pasos por Newell’s, River, All Boys, Independiente Rivadavia y Estudiantes de San Luis.