El momento más incómodo, y al mismo tiempo divertido, se dio cuando un grupito de alumnos elegidos le hizo preguntas al director técnico, que prepara a su River para la final de la Copa Libertadores ante Flamengo del próximo 23 de noviembre. Así, por ejemplo, le abrió la puerta a su intimidad y contó cuáles son sus comidas preferidas y si le gusta cambiar el buzo por el delantal en la cocina. “Tomo mate casi todo el día, tenemos el mate siempre listo. Me gusta cocinar, no lo hago siempre, pero me gusta. Me gusta el asado, la pizza, la pasta. Y el helado de dulce de leche como postre”, reveló.