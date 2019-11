-Puede ser que me haya quedado algo pendiente, pero no me arrepiernto de nada. Me tocó irme muy joven, con pocos partidos en la primera, y me fui a Estudiantes de La Plata. Me tocó andar muy bien y ellos hicieron uso de la opción. Tuve la suerte de poder salir campeón con Estudiantes enfrentando a mi formador que fue Boca. Ya después de eso me vendieron a Europa y mi carrera siguió. Obviamente que me hubiese gustado cuando cerré un ciclo en Europa haber vuelto, pero lamentablemente no se dio. Pero no me arrepiento de nada. Cuando volví, Rosario Central me abrió las puertas, hicimos una camapaña bárbara. Es un club al que le tengo un aprecio grandísimo. Después vino Racing que también se comportó muy bien conmigo en una etapa muy dificil de mi vida. Vino Huracán donde también fuimos protagonistas en la Copa Libertadores y de los campeonatos y hoy mi presente me encuentra en Arsenal.