Sobre su paso por River, equipo del cual es hincha, opina: "Cumplí un sueño. A mí nadie me puede decir nada. Bien o mal jugué casi todos los partidos. Era un año político, estaban en contra mío pero no dejé de rendir. Hice las cosas bien, pero me criticaban igual. En el fútbol hay muchos periodistas nefastos que como no pudieron ser jugadores, y son periodistas fracasados, critican cualquier cosa. Pero yo hice goles en los dos arcos del Monumental".

"Nunca dudé que River le iba a ganar la Copa (Libertadores) a Boca. Marcelo Gallardo es uno de los mejores técnicos de la historia del fútbol argentino", afirma el Ogro. Y se deshizo en elogios con el 10 Millonario: "Con (Juan Fernando) Quintero puede jugar hasta un ciego. No vi un futbolista que tenga ese pase, que sea tan vertical para encarar. Hay pocos jugadores en el mundo como él. No me pasó nunca, pero sería muy lindo jugar con un jugador así".

-¿Qué se viene después del fútbol?

-Director técnico. El año que viene me recibo. Estoy disfrutando los últimos tiempos como jugador porque después hay que sacarse los botines y debe ser difícil dejar el ego de lado. Pero siento que me va a ir bien.

Y fiel a su estilo, como no podía ser de otra manera, el delantero mantiene una ilusión: "Por lo menos tres años más puedo jugar. La Primera C es muy difícil, se corre mucho. Aunque tenga 35 años no pierdo la esperanza de jugar en Primera, ahí hay más espacios. Licha (Lisandro López) tiene mi edad y es figura, Pepe (José Sand) también, y después no hay muchos delanteros que sobresalgan. Tengo la expectativa, podría jugar tranquilamente. Pero bueno, también sé que hay que tener un representante de poder y yo siempre estuve con Luciano Duthu, que es muy honesto. Donde jugué lo hice por las condiciones y no por acomodo. Hoy hay por lo menos 10 jugadores por equipo que están acomodados".