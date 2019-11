Lo llamativo de toda esta escena es que Fernández tuvo un gesto con Diego horas antes del clásico. "El clásico siempre es lindo jugarlo. Para la ciudad es importante porque es muy futbolera y tiene mucha historia. Pero si me preguntan qué quiero que pase, me gustaría que Gimnasia se quede en Primera”, declaró en una entrevista. Justificó tal pensamiento por la presencia de Pelusa en el banco rival: “Su presencia es un complemento más para el clásico. Por suerte él no juega. Nosotros tenemos que concentrarnos en hacer un buen partido y que todo lo externo no nos genere confusión”.